Attaques à Vienne - Alexander De Croo "choqué et attristé" exprime sa "solidarité" au chancelier autrichien

(Belga) Le Premier ministre belge, Alexander De Croo (Open Vld), s'est dit lundi "choqué et attristé par l'attaque terroriste horrifiante" toujours en cours lundi soir dans la capitale autrichienne Vienne. Il présente ses condoléances aux victimes et à leurs proches.

Le Premier ministre belge fait part de sa "solidarité" avec la population de Vienne et d'Autriche. "Nous n'allons jamais céder à la terreur", assure encore le libéral en s'adressant au chancelier autrichien Sebastian Kurz. La police de Vienne a confirmé lundi soir via le réseau social Twitter des attaques à six endroits différents perpétrées par plusieurs suspects armés à partir de 20h00, faisant au moins un mort et plusieurs blessés. Un suspect a été abattu. (Belga)