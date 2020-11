Attaques à Vienne: que sait-on de l'assaillant "radicalisé" abattu?

L'assaillant de l'attaque survenue à Vienne lundi soir était âgé de 20 ans et avait été précédemment condamné pour son implication dans une organisation terroriste, a indiqué mardi le ministre de l'Intérieur autrichien Karl Nehammer. Il s'agissait d'"une personne radicalisée qui se sentait proche de l'EI", a déclaré Karl Nehammer, lors d'une conférence de presse. Il a précisé que l'assaillant abattu était armé et portait bien une ceinture d'explosifs. Le maire de Vienne avait indiqué plus tôt que celle-ci était factice.



L'homme était un citoyen d'Autriche et de Macédoine du Nord, a ajouté le ministre à l'agence APA. Selon Karl Nehammer, la police a perquisitionné 15 maisons et interpellé plusieurs personnes liées au suspect.

Quatre personnes sont décédées, en plus de l'assaillant, tué par la police. Celle-ci et le ministre de l'Intérieur ont indiqué ne pas avoir encore clairement établi si l'assaillant avec des complices. "Nous ne pouvons pas exclure qu'il y avait d'autres auteurs", a déclaré Karl Nehammer.

