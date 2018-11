Attaques contre la presse : le président italien tacle le M5S

(Belga) Le président italien Sergio Mattarella a défendu lundi la liberté de la presse, alors que des responsables du Mouvement 5 étoiles (M5S, populiste, au pouvoir), ont rivalisé d'injures ce weekend contre les journalistes.

"Le matin, je commence par lire les journaux. Les nouvelles et les commentaires, ceux que je partage et ceux que je ne partage pas, et ces derniers sont peut-être encore plus importants pour moi", a déclaré M. Mattarella lors d'un dialogue avec des collégiens. "La liberté de la presse a une grande valeur, parce que lire aussi des choses qu'on ne partage pas, qu'on peut même considérer erronées, cela ouvre la voie et cela aide à la réflexion", a-t-il insisté. Après la relaxe samedi de la maire de Rome Virginia Raggi (M5S), qui était poursuivie pour "faux en écriture publique", le vice-Premier ministre Luigi Di Maio, chef de file du M5S, a dénoncé sur Facebook les journalistes "chacals" ayant insisté sur les difficultés de Mme Raggi depuis son élection en 2016. Selon lui, "la vraie plaie de ce pays est la très grande majorité des médias corrompus intellectuellement et moralement (...) Nous ferons bientôt une loi sur les éditeurs propres", a-t-il ajouté. Dimanche à la télévision, M. Di Maio a maintenu ses propos, et le ministre de la Justice Alfonso Bonafede s'est déclaré "bien plus scandalisé par les deux années de massacre de Virginia Raggi que par un mot un peu fort". Dénonçant une attaque contre "les valeurs fondamentales de la démocratie italienne", le conseil national de l'Ordre des journalistes a appelé à des rassemblements mardi à travers le pays derrière le mot d'ordre "bas les pattes de l'information". Le M5S en veut particulièrement à la presse parce qu'il estime qu'elle insiste beaucoup trop sur ses difficultés et sur les réussites de son allié Matteo Salvini (Ligue, extrême droite), en pleine ascension dans les sondages. Ce dernier, lui-même ancien journaliste, s'est d'ailleurs démarqué du M5S dimanche, en appelant ses militants à applaudir la presse, "parce qu'ils nous sont sympathiques et parce qu'ils nous traitent bien. Mais nous sommes des seigneurs..." (Belga)