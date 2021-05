Au Luxembourg, les restaurants rouvrent mais vous devez présenter un test négatif même si vous êtes vaccinés...

Les restaurants ont complètement rouvert leurs portes au Grand Duché du Luxembourg. Ils sont ouverts en terrasse et à l'intérieur. Nos voisins ont trois semaines d'avance sur nous en la matière... Mais pour rentrer dans les établissements et déguster votre plat à l'abri du froid, vous devez montrer "patte blanche"...

Notre journaliste Michaël Menten est l'envoyé spécial au Luxembourg dans le RTLinfo 13H. Il nous décrivait les protocoles mis en place dans les restaurants.

"Le protocole mis en place au Luxembourg pour accéder au restaurant est assez contraignant. Avant de pouvoir s'asseoir à table, il faut soit présenter un résultat négatif à un test PCR réalisé dans les 72 heures, soit réaliser sur place un autotest et donc attendre les cinq à dix minutes pour avoir un résultat négatif. Cela peut être un peu pénible puisqu'il faut attendre dehors jusqu'au verdict et seulement s'il est négatif alors on peut s'asseoir. Il faut ajouter ce test à l'addition: 3,50 euros par personne. Et même les vaccinés doivent se faire tester. Avec cela, les autorités luxembourgeoises pensent qu'il ne sera plus nécessaire de refermer l'horeca. D'ailleurs le Premier ministre Xavier Bettel a déclaré ceci: "Il n'y a pas eu d'augmentation des contaminations avec la réouverture des terrasses", Mais attention tout de même les mesures d'hygiène restent d'application c'est gel hydro-alcoolique et masques obligatoires en dehors de la table", précise Michaël Menten.