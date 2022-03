Au moins 135 enfants décédés depuis le début de l'invasion de l'Ukraine

(Belga) Depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a tout juste un mois, Kiev a enregistré le décès de 135 enfants, a indiqué le parquet ukrainien vendredi. Plus de 180 enfants ont également été blessés.

La plupart de ces victimes auraient été dans les environs de Kiev et dans les régions orientales de Kharkiv et Donetsk, sans qu'il soit possible de vérifier cette information de manière indépendante. Jeudi aux alentours de Donetsk, deux enfants de six et 13 ans ont encore été blessés dans des bombardements, a ajouté le parquet. A Zaporijjia, trois adolescents ont été gravement atteints par l'explosion d'une mine. Le parquet a également fait état de plus de 560 établissements scolaires ravagés, dont plus de 70 complètement détruits.