Au moins 48 hommes violés par cet habitant de Manchester: il se rendait aux sorties de boîtes de nuit

Un tribunal de Manchester a condamné lundi un homme à la prison à perpétuité pour avoir drogué et violé au moins 48 hommes, qu'il filmait pendant ses crimes. L'homme est également suspecté d'avoir agressé 140 autres victimes.



Reynhard Sinaga, âgé de 36 ans, se rendait de manière régulière aux sorties de boîtes de nuit, tôt le matin, pour y trouver des jeunes hommes éméchés et leur offrir de l'alcool ou un toit pour dormir. Une fois à son domicile, il droguait et violait ses victimes, inconscientes, tout en filmant ses crimes avec son téléphone portable. C'est le plus grand cas de viols en série qu'ait jamais connu la Grande-Bretagne. Les autorités suspectent Reynhard Sinaga d'avoir attenté à l'intimité d'environ 195 personnes. Les enquêteurs n'ont cependant pas pu identifier près de 70 victimes dont les viols ont été filmés. La plupart des hommes quittaient l'appartement sans même se douter qu'ils avaient été violés. Leur agresseur conservait cependant parfois leur portefeuille ou leur montre comme trophées. Il semble qu'il utilisait du GHB, aussi connu sous le nom d'ecstasy liquide.

Reynhard Sinaga fut démasqué lorsqu'une de ses victimes se réveilla pendant l'acte, parvint à attraper le téléphone de son agresseur et à l'amener à la police. Le violeur s'est défendu pendant le procès en soutenant que ses victimes l'avaient aidé à réaliser un fantasme sexuel au cours duquel son partenaire faisait semblant d'être mort. Mais les magistrats ont rejeté cette affirmation en la qualifiant d'absurde, puisque les images montraient certaines des victimes en train de ronfler. Reynhard Sinaga avait déjà été condamné à perpétuité en juin lors de deux précédents procès.