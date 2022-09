Au moins sept candidats à la présidence autrichienne

(Belga) Sept personnes affirment avoir récolté plus de 6.000 parrainages et devraient donc prochainement se lancer dans la course pour l'élection présidentielle autrichienne. Parmi elles, figurent l'actuel chef d'Etat autrichien, Alexander Van der Bellen. Jamais auparavant, il n'y avait eu autant de candidats.

Les dossiers de candidature à l'élection pouvaient être déposés jusqu'à ce vendredi. Mais, il se pourrait toutefois que quatre autres candidats s'ajoutent à la liste officielle, ceux-ci ayant bénéficié d'un délai supplémentaire (jusqu'à mardi prochain) afin de recueillir les signatures nécessaires. Le conseil électoral doit confirmer la liste officielle des candidats avant le jeudi 8 septembre. Un mois plus tard, le 9 octobre, environ 6,4 millions d'Autrichiens âgés de plus de 16 ans se rendront dans les urnes. Les électeurs auront l'embarras du choix. Outre M. Van der Bellen (78 ans), qui représente les Verts, on retrouve parmi les candidats un blogueur, un représentant du Parti de la bière (Bierpartei), un fabricant de chaussures et un candidat du parti "Les gens, la liberté, les droits fondamentaux" (Menschen, Freiheit, Grundrechte, MFG), qui s'oppose aux restrictions contre le coronavirus. L'adversaire le plus probable de M. Van der Bellen est Walter Rosenkranz (60 ans) du parti d'extrême droite FPÖ, qui est le seul parti au Parlement à avoir présenté un candidat. Les autres formations politiques soutiennent le président actuel. D'après les derniers sondages, il est peu probable que Alexander Van der Bellen obtienne à nouveau les 50% des voix au premier tour. (Belga)