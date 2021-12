Au sud de Londres, quatre enfants meurent dans un incendie

(Belga) Les pompiers et la police de Londres ont annoncé jeudi soir la mort de quatre enfants dans l'incendie d'une maison dans la périphérie sud de la capitale britannique.

Pour l'heure, l'origine du sinistre, survenu à Sutton, est "inconnue" et "fera l'objet d'une enquête", a indiqué dans un communiqué Rob Sheperd, un responsable de Scotland Yard. Selon les pompiers, les premières équipes arrivées sur place se sont trouvées face à un "feu intense" étendu à tout le rez-de-chaussée du bâtiment. Des pompiers équipés d'appareils pour respirer dans ces conditions extrêmes sont entrés dans la maison dont ils ont pu extraire les quatre enfants. D'abord soignés sur place puis transportés vers deux hôpitaux du sud de Londres, ils y ont été déclarés morts, selon la police qui pense que les enfants sont de la même famille et a précisé n'avoir procédé à aucune arrestation. Une soixantaine de pompiers et huit engins ont été mobilisés face au sinistre, dont ils ont été avertis peu avant 19H00 (locales et GMT). L'un des responsables des pompiers, Andy Roe, a exprimé sa "profonde tristesse" et adressé ses pensées aux proches des enfants. (Belga)