Australie: Harry chez les Aborigènes, sans Meghan

Le prince Harry est allé lundi à la rencontre d'une communauté aborigène sur l'île Fraser, dans l'est de l'Australie, mais sans son épouse Meghan qui, enceinte, lève un peu le pied lors de cette longue tournée royale dans le Pacifique.

Depuis leur arrivée en Australie lundi dernier, le programme du couple princier est très chargé, entre visites à Sydney, Melbourne et Dubbo, dans l'arrière-pays, et l'inauguration des Invictus Games pour les invalides et blessés de guerre.

Peu après leur arrivée dans l'île-continent, le palais de Buckingham a annoncé que Harry, 34 ans, et Meghan, 37 ans, attendent un bébé pour le printemps 2019. Le couple a par conséquent décidé d'alléger légèrement l'agenda de l'ancienne star de la série américaine "Suits".

Le duc de Sussex a été accueilli lundi sur l'île située au large de la côte du Queensland (est) par une cérémonie traditionnelle du peuple Butchulla au bord du paradisiaque Lake McKenzie.

Le prince s'est ensuite promené pieds nus dans le sable blanc des bords du lac, qui constitue une source d'eau potable pour le peuple Butchulla, avant de s'asperger le visage d'eau.

La duchesse de Sussex a finalement fait une apparition en fin d'après-midi pour rejoindre son époux et saluer leurs fans à Kingfisher Bay.

Inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco, l'île située en mer de Corail est la plus grande île de sable au monde.

La tournée royale, qui se poursuivra aux îles Fidji et Tonga, prendra fin le 31 octobre en Nouvelle-Zélande.