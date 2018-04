Autriche: des "identitaires" dans le viseur de la justice

(Belga) Des perquisitions ont été menées aux domiciles de membres du Mouvement identitaire d'Autriche, un groupe d'extrême droite visé par une enquête préliminaire, selon le parquet de Graz cité vendredi par la presse autrichienne.

Les perquisitions ont concerné notamment le domicile d'un des chefs de file de ce groupuscule en Autriche, Martin Sellner. Cet activiste a récemment revendiqué sa participation à l'action symbolique menée dimanche près de la frontière franco-italienne par quelques dizaines de membres du mouvement français Génération identitaire, qui ont affiché leur hostilité aux migrants empruntant ce passage alpin. Le parquet de Graz a indiqué au quotidien Standard avoir ouvert une enquêté préliminaire pour "constitution d'un groupe criminel" et pour discrimination, à propos des activités de cette mouvance en Autriche. Au total, six domiciles ainsi que quatre locaux liés à ce groupe ont été perquisitionnés, notamment à Graz. Martin Sellner a déploré sur son compte twitter la saisie de "documents" et de "données" lors de ces perquisitions. Ce militant d'extrême droite de 29 ans s'est fait connaître dans quelques actions coup de poing organisées ces dernières années en Autriche contre l'accueil de demandeurs d'asile dans le pays.