Autriche: Norbert Hofer élu à la tête du parti d'extrême droite FPÖ

(Belga) Les délégués du parti d'extrême droite autrichien FPÖ ont officiellement élu samedi Norbert Hofer à la tête de la formation pour la diriger aux élections législatives anticipées du 29 septembre.

Norbert Hofer avait pris la tête du Parti de la liberté (FPÖ) en mai dernier à la suite de la démission de Heinz-Christian Strache, qui avait dû quitter ses fonctions mais aussi son poste de vice-chancelier, à la suite du scandale de corruption de l'Ibizagate. Ce scandale avait entraîné la chute du gouvernement autrichien, une coalition mise sur pied fin 2017 et réunissant le FPÖ et le Parti du peuple (OeVP) du chancelier conservateur Sebastian Kurz. "Notre objectif est de devenir la formation la plus puissante d'Autriche parce que nous en sommes capables et parce que l'Autriche a besoin de nous", a déclaré Norbert Hofer devant la convention du parti réunie à Graz, dans le sud-est du pays. Il a assuré que le FPÖ continuerait de combattre "l'islam politique" et s'emparerait de nouvelles thématiques comme la protection de l'environnement. Les conservateurs de Sebastian Kurz sont donnés favoris pour les législatives et vont devoir retrouver un partenaire de gouvernement. Le FPÖ est crédité de 20% des intentions de vote, en baisse de six points par rapport aux résultats des législatives de 2017, mais cela pourrait suffire pour revenir au pouvoir avec la droite. Selon les analystes, Norbert Hofer aura fort à faire pour unifier les rangs du FPÖ et surmonter le scandale de l'Ibizagate. Dans une vidéo diffusée le 17 mai et filmée en caméra cachée lors d'une soirée organisée aux Baléares en 2017 pour le piéger, Heinz-Christian Strache, visiblement pris de boisson, s'était montré disposé à offrir d'importants marchés publics à un oligarque russe en échange de financements occultes. (Belga)