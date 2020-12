Autriche: renforcement des mesures dans des stations de ski après un week-end chargé

(Belga) Plusieurs stations de ski en Autriche ont renforcé lundi leurs mesures sanitaires contre le coronavirus après une ruée de visiteurs durant le week-end.

Ces mesures comprennent notamment une limitation des places de parking, davantage d'espace pour les files et plus de personnel pour assurer l'ordre, selon la Haute-Autriche, où la foule était nombreuse avec le beau temps dimanche. Le ministre de l'Economie de cet Land (Etat régional), Markus Achleitner, a également appelé les skieurs à se rendre dans les stations de préférence l'après-midi, "lorsque les visiteurs du matin sont sur le chemin du retour", afin d'éviter les embouteillages. De nombreuses stations de ski sont actuellement ouvertes en Autriche mais la plupart sont seulement accessibles aux locaux. Une quarantaine de 10 jours est en effet obligatoire pour toute personne venant de l'étranger. En outre, tous les skieurs de plus de 14 ans doivent porter un masque FFP2 couvrant le nez et la bouche dans les files. La station d'Ischgl, identifiée comme une source de contaminations à travers l'Europe plus tôt dans l'année, a de son côté décidé de reporter le début de la saison à janvier prochain.