Autriche: trois skieurs décèdent dans une avalanche

Trois randonneurs à ski allemands sont morts samedi emportés par une avalanche dans l'ouest de l'Autriche et un quatrième est porté disparu, a indiqué dimanche la police locale.



Les corps des trois hommes âgées de 56, 36 et 32 ans ont été découverts dans la soirée dans le massif du Land du Vorarlberg où ils avaient entrepris une excursion à la journée. Un homme de 28 ans est porté disparu. La risque d'avalanche était de 3 sur 5 dans cette zone alpine alors qu'il est de 4 voire de 5 dans d'autres massifs autrichiens où les cumuls de neige ont été exceptionnels ces derniers jours nécessitant l'intervention de l'armée pour sécuriser routes et bâtiments et procéder à quelques évacuations.