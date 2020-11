Autriche: un homme de 27 ans avoue avoir abusé sexuellement de 52 jeunes

Un Autrichien de 27 ans a avoué avoir abusé sexuellement de 52 mineurs au cours des dernières années. Les victimes étaient majoritairement des garçons âgés de 11 à 17 ans et originaires de la région d'Amstetten (nord), a annoncé lundi la police.



L'homme, qui trouvait principalement ses victimes sur les réseaux sociaux, payait les jeunes pour des vidéos dans lesquels ils se livraient à des actes sexuels sur eux-mêmes. Il a également entretenu des rapports physiques avec eux à son domicile ou dans sa voiture.

Selon l'enquête, en cours depuis le mois de mai, le suspect et un autre jeune de 22 ans, également interpellé, ont aussi torturé une personne de 23 ans et en situation de handicap mental. Ils lui auraient écrasé des cigarettes sur le corps, l'auraient ligoté et frappé. Ils l'auraient également forcé à sauter dans l'eau froide.

