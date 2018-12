Autriche: une fusillade dans le centre de Vienne fait un mort et un blessé

Une personne a été tuée et une autre grièvement blessée par balles vendredi dans le centre historique de Vienne.

La police a expliqué qu'un homme avait tiré à plusieurs reprises à proximité de la rue Lugeck dans le 1er arrondissement de la capitale autrichienne vers 13H30 (HB). Les circonstances de la fusillade n'étaient pas connues dans l'immédiat mais les premiers éléments s'orientaient vers un "crime ciblé", selon la police.



"Des opérations de recherche intensives sont en cours à travers la ville après la fusillade", a ajouté la police dans un tweet. "Il n'y a aucun danger pour les personnes aux alentours pour le moment".



Des médias locaux ont indiqué que la fusillade avait eu lieu dans un restaurant touristique appelé Figlmueller, mais un employé du restaurant a démenti en désignant un passage proche entre les rues Wollzeile et Baeckerstrasse, ce que semble confirmer un autre témoignage.



Un hélicoptère de la police survolait le quartier où a eu lieu la fusillade.



Les rues avoisinantes étaient fermées aux voitures et aux piétons et la police patrouillait casquée et en gilets par balles, selon la presse locale.



Des témoins cités dans les médias locaux ont rapporté que le suspect s'était échappé en voiture.