Aux Pays-Bas, personne ne porte le masque: "On a l'impression de changer de monde"

Aux Pays-Bas, le taux de vaccination est en moyenne plus faible qu'en Belgique. Pourtant, tout a rouvert normalement.

Dans le pays, personne ne porte le masque, comme l'a constaté notre journaliste Julien Modave, présent sur place. "On a l'impression de changer de monde, explique-t-il. Les Néerlandais ne portent le masque que lorsque la distance de sécurité d'1m50 ne peut pas être respectée, c'est-à-dire quasi exclusivement dans les transports en commun. Et même ça, ce sera terminé le 25 septembre."

En effet, à partir de cette date, le masque et la distance de sécurité ne seront plus obligatoires. Le gouvernement néerlandais vient de décider de l'obligation du pass sanitaire. Le but ? Tenter de faire monter le taux de vaccination, qui est situé entre 70 et 73% de la population ayant obtenu deux doses.

"Désormais, les Néerlandais, pour aller boire un verre au restaurant ou manger, vont devoir montrer ce pass sanitaire, à savoir cette preuve de vaccination, la rémission d'une maladie, ou un test PCR négatif de moins de 72 heures."