Aux Pays-Bas, plus de distanciation sociale mais un pass sanitaire pour aller au restaurant

Les Pays-Bas ont annoncé mardi un allègement des restrictions liées à la pandémie de Covid-19, dont la fin de la distanciation sociale, et la mise en place d'un "pass Covid" pour entrer dans les bars, les restaurants et les festivals.



Le pass, qui montrera une preuve de vaccination, de guérison du coronavirus ou d'un test négatif, sera nécessaire pour les personnes de 13 ans et plus à partir du 25 septembre, a indiqué le Premier ministre Mark Rutte. Les taux de contamination baissent aux Pays-Bas, qui au début de la pandémie avait mis en place des restrictions parmi les plus lâches d'Europe mais les a ensuite durcies durant une seconde vague meurtrière.

"Je suis heureux d'annoncer aujourd'hui qu'à partir du 25 septembre, la distanciation sociale obligatoire de 1,50 mètre sera abandonnée", a déclaré M. Rutte lors d'une conférence de presse télévisée. "Cela signifie que plus de gens peuvent se rendre au café ou au restaurant en même temps. Cela signifie aussi que les festivals et les événements sportifs pourront à nouveau se tenir à pleine capacité".

Il a aussi souligné que les pass sanitaires étaient "déjà utilisés dans de nombreux pays" voisins. Le port du masque de protection reste néanmoins obligatoire dans les transports publics et les aéroports, mais pas dans les trains ni sur les quais des tramways.