Avant la COP26, Greta Thunberg manifeste à Londres contre les banques

(Belga) La militante suédoise Greta Thunberg s'est jointe vendredi à Londres à une action de jeunes écologistes contre le rôle des institutions financières dans la crise climatique, à deux jours du début de la COP26 en Ecosse.

La figure emblématique du mouvement "Fridays for Future" est apparue aux côtés de quelques dizaines de militants devant le siège de la banque Standard Chartered, entourée aussitôt d'une nuée de photographes et caméras. Elle est repartie sans s'exprimer mais a expliqué sur Twitter demander à cette institution financière "de cesser de financer notre destruction". "Les banques injectent toujours des montants fantastiques dans les énergies fossiles, qui déstabilisent la planète et mettent en danger de nombreuses vies", a critiqué Greta Thunberg, 18 ans. Les militants écologistes ont mené vendredi une série d'actions visant d'autres banques de la City et devaient se rassembler devant la banque centrale vendredi soir. "Le Royaume-Uni et les entreprises au Royaume-Uni financent le chaos climatique et la destruction de nos îles depuis des décennies", a expliqué à l'AFP l'un d'eux, Joseph Sikuli, venu des Tonga dans le Pacifique. Greta Thunberg est attendue à Glasgow pour participer à une grande marche pour le climat le 5 novembre, à mi-chemin de la conférence de l'ONU. "Dans l'état actuel des choses, cette COP n'amènera pas de grands changements", avait-elle déclaré mi-octobre à l'AFP. (Belga)