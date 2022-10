Avant la fusion, un premier conseil consultatif commun pour Bastogne et Bertogne

(Belga) Engagées dans un processus de fusion depuis plusieurs mois, les communes de Bastogne et Bertogne s'apprêtent à mettre sur pied un premier conseil consultatif commun. Celui-ci portera sur la question du bien-être animal.

Le futur conseil consultatif comptera 16 membres, dont quatre représentants politiques issus des deux communes, a précisé jeudi le bourgmestre de Bastogne Benoit Lutgen. Deux membres de la majorité seront issus de Bastogne, un de Bertogne, le seul siège attribué à l'opposition n'étant réservé à aucune des deux communes en particulier. Si ce conseil consultatif est le premier à réunir des représentants des deux communes, il ne constitue pas pour autant le premier exemple de collaboration entre les deux entités. "Nous collaborions déjà sur plusieurs matières bien avant qu'on ne parle de fusion", a poursuivi Benoit Lutgen. "Je pense notamment aux agents constatateurs de Bastogne qui sont assermentés sur le territoire de Bertogne également. Nous collaborons aussi sur des matières telles que les travaux ou encore l'énergie." Le conseil consultatif du Bien-être animal aura pour mission d'émettre des propositions et des projets, mais aussi de formuler des avis sur les décisions et actions prises en la matière, telles que la stérilisation des chats et le puçage des animaux domestiques. "Bastogne est considérée comme l'une des communes les plus respectueuses du bien-être animal, avec un axe de plus en plus social", a pointé le bourgmestre de la commune luxembourgeoise. "Nous avons notamment comme projet d'installer un chenil à l'arrière de la maison de repos pour éviter aux résidents d'avoir à se séparer de leurs animaux."