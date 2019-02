Bafta - La Britannique Olivia Colman remporte le Bafta de la meilleure actrice pour "La Favorite"

(Belga) La Britannique Olivia Colman a remporté dimanche le Bafta de la meilleure actrice pour son interprétation de la reine Anne dans la comédie dramatique d'époque "La Favorite", lors de la cérémonie des récompenses britanniques du cinéma, à Londres.

Nommée aux Oscars et couronnée d'un Golden Globe pour ce rôle, l'actrice de 45 ans l'a emporté devant Glenn Close ("The Wife"), Lady Gaga ("A Star Is Born"), Melissa McCarthy ("Can You Ever Forgive Me ?") et Viola Davis ("Les Veuves"). (Belga)