Bain de foule à Nice pour le prince Charles, enthousiasmé par le mariage d'Harry

Le maire LR de Nice, Christian Estrosi, la Duchesse Camilla et le Prince Charles dans le Vieux Nice, le 9 mai 2018JEAN-PIERRE AMET

"Absolument merveilleux! Ce sera un jour spécial pour tout le monde!": le prince Charles a partagé son enthousiasme mercredi avant le mariage de son fils, le prince Harry, à l'issue de sa 33e visite officielle en France, conclue par un bain de foule dans le Vieux Nice.

"C'est magnifique, très excitant!", a renchéri son épouse Camilla, duchesse de Cornouailles, fin prête pour le mariage et ravie après l'arrivée il y a quelques jours d'un troisième bébé au foyer du prince William, le frère d'Harry. "On a hâte", a-t-elle dit, après une visite animée de moins d'une heure à travers les étals du marché aux fleurs du cours Saleya, vêtue d'une robe à imprimé fleuri assorti au thème de la matinée.

Sous le regard d'une foule de badauds et touristes, un marchand de fleurs, Jean-Patrice Mège, dans le métier pour la 2e génération, lui a confectionné et offert un bouquet de pivoines, fraisias et roses anciennes.

Le prince "a la passion du jardinage, c'est probablement pour cela qu'il a demandé à venir ici. La famille royale a beaucoup changé depuis la mort de Diana. Il y a 50 ans, cela n'aurait sans doute pas eu lieu, ils se sont modernisés", remarquait en aparté Jane, une touriste britannique du Yorkshire, propriétaire d'un pied-à-terre à Nice.

Le couple royal, souriant, a serré force poignées de mains, fait halte chez des marchands de fruits et légumes frais, de pâtes d'amande et autres. Un vendeur à vélo de socca les attendait près de la voiture officielle qui les a reconduit à l'aéroport.

Le couple s'y est engouffré sans avoir le temps de goûter à ce produit phare de la tradition gastronomique populaire niçoise, une galette à base de pois chiche cuite dans une poêle géante.

A dix jours du mariage de son fils, le prince Charles est attendu en Grèce où il a prévu de s'octroyer quelques jours de repos avec Camilla.