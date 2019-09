Basket: les champions du monde espagnols accueillis en héros à Madrid

Le capitaine espagnol Rudy Fernandez et ses camarades champions du monde de basket-ball accueillis en héros au Colon Square de Madrid, le 16 septembre 2019OSCAR DEL POZO

Les champions du monde espagnols de basket-ball ont été accueillis en héros, lundi soir à Madrid, à leur retour de Chine au lendemain de leur victoire en finale contre l'Argentine (95-75), dimanche à Pékin.

Aux cris de "champions, champions !" les joueurs ont défilé à bord d'un bus à impérial dans les rues du centre-ville, acclamés par une foule en liesse.

A leur arrivée sur une scène dressée sur la place Colomb, les joueurs ont été présentés un à un tandis que retentissait le célèbre hymne du groupe anglais Queen: "We are the champions".

"Savez-vous pourquoi cette équipe a été championne du monde ? Parce qu'elle n'a jamais baissé les bras dans les moments difficiles", a déclaré au micro le sélectionneur Sergio Scariolo. "Baisser les bras n'a jamais été une option", a-t-il ajouté.

Merci "à ma famille et à ma seconde grande famille que sont ces grands joueurs, a lancé pour sa part le capitaine Rudy Fernandez, du haut de ses 34 ans. "Vive le basket-ball espagnol !"

"La finale a été incroyable, l'équipe a montré sa force", s'est réjoui auprès de l'AFP un supporter aux anges, Alejandro Garcia, jeune avocat, qui a noté "l'état d'esprit dont a fait preuve cette équipe qui paraissait en fin de cycle et qui est parvenue à renaître".

"Ricky Rubio a réussi le Mondial de sa vie", a jugé un autre supporter à propos du meneur de la Roja, désigné meilleur joueur du tournoi (MVP).

L'équipe est arrivée dans la soirée à Madrid. Rudy Fernandez est descendu de l'avion avec le trophée dans les mains, le deuxième remporté par l'Espagne après le sacre mondial de 2006 contre la Grèce en finale.

Les joueurs, les stars Marc Gasol et Sergio Llull en tête, ont également été reçus par le couple royal Philippe VI et Letizia, et par le président du gouvernement, Pedro Sanchez.

"Vous nous avez fait passer par toutes les émotions", leur a déclaré Pedro Sanchez qui dans sa jeunesse avait joué au basket dans l'équipe madrilène Estudiantes. "Merci du fond du coeur pour avoir porté les couleurs de l'Espagne au sommet, le Championnat du monde", a-t-il ajouté.