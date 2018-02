BD: Joost Swarte, le Néerlandais qui a conquis l'Amérique

Il est aussi discret que talentueux. Dans le brouhaha du festival de la BD d'Angoulême, se cache un des maîtres du genre: le Néerlandais Joost Swarte, fils de la BD underground et de l'univers d'Hergé, un des rares Européens à dessiner pour le New Yorke

"Quand j'étais adolescent, mes parents ont pensé que ce serait une bonne idée d'apprendre le dessin", se souvient en souriant Joost Swarte, 70 ans.

Relativement peu connu du grand public mais unanimement respecté par ses pairs, Joost Swarte est l'inventeur de la formule "ligne claire" qui caractérise notamment le travail d'Hergé, le créateur de Tintin.

"En 1977, raconte-t-il à l'AFP, je faisais partie des organisateurs d'une exposition consacrée à Hergé à Rotterdam. Nous discutions entre nous du catalogue de l'expo. Comment définir l’œuvre d'Hergé? J'ai pensé à +la ligne claire+ (De Klare Lijn en néerlandais)".

L'expression qui définit "un dessin uniquement composé de contours et de surfaces colorées sans ombres ni hachures", précise-t-il, est devenue familière.

Le trait de Joost Swarte peut lui-même s'apparenter à cette école. Son dessin qui semble à première vue d'une extrême simplicité invite constamment à réfléchir. Joost Swarte a l'art de représenter en un minimum de traits la quintessence d'une situation.

Dessinateur dans la presse underground ("c'était le seul endroit où je pouvais librement dessiner ce que je voulais"), Joost Swarte s'est d'abord distingué au début des années 1970 dans des magazines comme "Tante Leny presenteert", une revue où tous les jeunes talents néerlandais se sont exprimés sans tabou.

C'est un de ces jeunes artistes néerlandais, le dessinateur Willem qui le présentera à Georges Wolinski, alors rédacteur en chef de Charlie Mensuel, une revue de bande dessinée extraordinaire où se mêlaient grands classiques de l'âge d'or de la BD américaine ("Peanuts", "Dick Tracy", "Popeye"...) et des auteurs émergents comme Reiser, Cabu, Moebius, Gébé, Tardi...

Les lecteurs francophones découvrent à leur tour Joost Swarte. Ses dessins publiés dans Charlie Mensuel ont été rassemblés en 1980 dans l'album "L'art moderne". Mais c'est au-delà de l'Europe que Joost Swarte va bientôt s'épanouir.

- 'Yes!' -

Au début des années 1980, il y a une rencontre décisive (à Amsterdam) avec le grand illustrateur américain Art Spiegelman ("Maus"). Joost Swarte collabore à Raw, le magazine de dessins créé par Spiegelman et sa femme, la Française Françoise Mouly.

C'est presque naturellement que Françoise Mouly, devenue directrice artistique du New Yorker, lui proposera en 1994 de rejoindre le prestigieux hebdomadaire.

"Lorsqu'on est invité à jouer un rôle dans une publication de ce genre, il n'y a qu'une réponse possible: Yes!", s'exclame le dessinateur avec un large sourire et les yeux pétillants derrière ses lunettes à monture d'écaille.

Pour les dessinateurs, le New Yorker s'apparente au Graal. C'est la revue où ont été publiés des illustrateurs légendaires comme Reginald Marsh, Peter Arno ou encore Saul Steinberg. Leurs dessins ont côtoyé les textes de J.D. Salinger, Capote, Nabokov ou Alice Munro.

"Dessinateurs et auteurs y sont également considérés", se réjouit Joost Swarte qui travaille avec le New Yorker, "dans des délais très serrés", depuis son atelier de Haarlem aux Pays-Bas.

Zwarte est un privilégié. Les dessinateurs européens ne se bousculent pas au New Yorker. On connaît Jean-Jacques Sempé. Il y a eu les Français Loustal et Pierre Le Tan, l'Italien Lorenzo Mattotti... mais cela reste un cercle assez fermé.

L'éditeur Dargaud vient de publier un album, intitulé "New York Book", riche de plus de 400 dessins qui rassemble les oeuvres (dessins préparatoires, couvertures, "cul de lampe",...) de Joost Swarte pour le magazine new-yorkais.

Ces dessins seront présentés à Paris, à la galerie Martel, à partir de samedi et jusqu'au 17 mars.