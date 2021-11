Bélarus : deux parachutistes russes meurent par accident lors d'exercices

(Belga) Deux militaires russes sont morts vendredi accidentellement lors d'exercices aéroportés communs avec Minsk dans l'ouest du Belarus, près de la frontière polonaise au c?ur d'une crise migratoire.

Dans un communiqué cité par les agences de presse russes, le ministère russe de la Défense a indiqué que les parachutes des deux soldats n'ont pas fonctionné correctement à "cause d'une soudaine forte rafale de vent" lors de leurs sauts. "En dépit des efforts des médecins, les deux militaires russes en contrat avec l'armée ont succombé à leurs blessures", ajoute le communiqué. Les victimes faisaient partie d'un groupe de 250 parachutistes russes qui a participé vendredi à des man?uvres communes avec l'armée bélarusse. Avant cette annonce, l'armée russe avait indiqué dans la soirée que ces militaires avaient d'ores et déjà rejoint leurs bases en Russie. Selon Minsk, des avions de transports de troupes russes IL-76 et des hélicoptères des forces bélarusses ont été impliqués dans ces man?uvres dans la région de Grodno. (Belga)