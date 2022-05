Bélarus : Washington dénonce un dirigeant qui "s'accroche au pouvoir par la peur"

(Belga) Les États-Unis ont vivement condamné mercredi l'introduction de la peine de mort au Bélarus pour "tentative d'acte de terrorisme", estimant qu'elle risque de frapper "les militants prodémocratie et ceux qui s'opposent à la guerre menée par la Russie en Ukraine".

"Ces mesures sont celles d'un dirigeant autoritaire qui s'accroche au pouvoir par la peur et l'intimidation", a déclaré le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken dans un communiqué, accusant le président bélarusse Alexandre Loukachenko de "continuer sa répression". Le Bélarus a introduit la peine de mort pour préparation d'attentat ou "tentative d'acte de terrorisme", selon un décret publié mercredi, un durcissement qui vise "directement" l'opposition d'après sa cheffe exilée. "Le régime a imposé à des fins politiques des chefs d'inculpation d'+extrémisme+ et de +terrorisme+ contre un grand nombre des plus de 1.100 prisonniers politiques, et a utilisé ces accusations pour en arrêter des dizaines de milliers d'autres", a estimé Antony Blinken. "Il s'agit de citoyens du Bélarus qui veulent exercer librement leurs libertés fondamentales -- des manifestants pacifiques, des membres de la société civile, des journalistes, des opposants politiques et ceux qui ont été arrêtés pour leur opposition à la guerre injustifiée contre l'Ukraine et le rôle du Bélarus pour la soutenir." Le secrétaire d'État a appelé une fois de plus à "la libération sans conditions de tous les prisonniers politiques". (Belga)