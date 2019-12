Belle surprise de Noël en Allemagne: il récupère un sac avec 16.000 euros grâce à l'honnêteté scrupuleuse d'un passant

Un Allemand de 63 ans a eu un belle surprise de Noël lorsqu'un passant d'une honnêteté scrupuleuse lui a rendu son sac à dos rempli de cadeaux et de 16.000 euros en liquide, qu'il avait oublié sous un arbre.



Le passant de 51 ans a alerté la police après avoir trébuché sur le sac, près du centre-ville de Krefeld, dans l'ouest de l'Allemagne, peu avant minuit le soir du réveillon de Noël.



Les policiers ont pu rapidement identifier le propriétaire, auquel ils ont rendu le sac à dos et son précieux contenu.



L'homme qui a découvert le sac "a refusé une récompense parce que c'était Noël", a écrit la police de Krefeld sur Facebook. "Il y a vraiment des gens qui font de bonnes actions à Noël".



En Allemagne, toute personne rendant un objet trouvé peut recevoir une récompense basée sur la valeur de l'objet. Dans ce cas, l'homme aurait pu toucher 490 euros s'il avait accepté la récompense.



La publication de la police racontant l'histoire sur Facebook s'est rapidement attiré plus de 1.000 "likes" et quelque 180 commentaires, parmi lesquels certains s'interrogeaient sur les raisons poussant quelqu'un à se promener avec une pareille somme en liquide sur lui.



Un porte-parole de la police de Krefeld a expliqué jeudi à l'AFP que bien que ce soit "inhabituel", le propriétaire du sac a dit qu'"il se sentait plus en sécurité" en transportant son argent sur lui.