Benoit Lutgen dans un Parlement européen inédit et qui s'annonce compliqué: "C'est assez semblable dans notre pays"

Benoit Lutgen était l'invité politique de Fabrice Grosfilley, mercredi matin. Depuis les élections du mois de mai, l'ancien président du cdH est député européen.

Au Parlement où il siègera, la situation est inédite. Marine Le Pen et Matteo Salvini, deux nationalistes purs et durs en France et en Italie, vont s'allier pour créer un "super groupe" de souverainistes comptant 77 sièges (sur 751). Des Britanniques eurosceptiques qui ont un pied en dehors de l'Europe. Les Verts ont fait une petite percée. Les couleurs traditionnelles ont toutes reculé. Bref, ça s'annonce compliqué.

Un Parlement qui sera donc "plus hétéroclite dans les rapports de force des formations politiques", reconnait le député.

"La vague brune n'est pas aussi importante que le laissaient présager les sondages, mais c'est vrai que c'est assez semblable que les résultats dans notre pays".

Il faudra recomposer des alliances pour atteindre des majorités. "Je souhaite travailler avec tous ceux qui ont foi en l'Europe et les Verts en font partie. Les Libéraux également. Il y a un rapport de force différent dû à la présence de M. Macron et de son groupe Renaissance à l'intérieur du groupe des Libéraux".

Benoit Lutgen est assez positif, donc. "L'Europe, c'est une histoire de compromis". Et les institutions européennes vont se constituer "dans les prochaines semaines".