Berlin juge "irritante" la politique de Trump envers l'Europe

(Belga) Le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas a de nouveau pris pour cible lundi Donald Trump, qualifiant d'"irritante" la politique du président américain envers l'Union européenne.

"Evidemment, cela nous irrite quand le président Trump présente l'Europe comme un ennemi des Etats-Unis, sur le même plan que la Russie et la Chine, ou encore quand il remet en question l'Otan de manière désinvolte", a affirmé le ministre allemand lors d'une réunion de diplomates roumains à Bucarest. "Cela semble absurde que nous dans l'Union européenne devions nous inquiéter sur la manière de réagir à des tarifs douaniers américains motivés par des raisons de sécurité nationale", a-t-il ajouté, avant de remarquer que cette "absurdité" était peut-être le reflet d'une nouvelle réalité géopolitique. "+L'Amérique d'abord+ (slogan de Trump durant sa campagne électorale, ndlr) a été un signal d'alarme. Notre réponse à cela doit être: +L'Europe unie! +", a-t-il estimé. La semaine dernière, Heiko Maas avait appelé l'Europe à envisager un "nouvel ordre mondial" en étant moins dépendante des Etats-Unis, conduisant la chancelière Angela Merkel à préciser qu'il s'agissait d'une opinion personnelle du ministre. Lundi, M. Maas a appelé l'UE à développer une "politique étrangère et de sécurité commune digne de ce nom", de même qu'une "union de défense", ajoutant que la principe de l'unanimité avait trop souvent conduit à une politique du "plus petit dénominateur commun". "Nous devons être capables de trouver des domaines où les décisions à la majorité sont concevables pour tous les Etats-membres", a-t-il affirmé. (Belga)