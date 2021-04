Berlin, Paris et Kiev appellent au retrait des troupes russes à la frontière ukrainienne

(Belga) Angela Merkel, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky ont appelé vendredi au retrait des troupes russes à la frontière avec l'Ukraine, dans un souci de "désescalade" dans la région.

Les dirigeants allemand, français et ukrainien ont partagé, lors d'une visio-conférence, "leurs préoccupations quant à l'augmentation des troupes russes à la frontière avec l'Ukraine ainsi qu'en Crimée illégalement annexée", selon un communiqué commun transmis par la chancellerie allemande. La chancelière allemande, ainsi que les présidents français et ukrainien appellent à un retrait de "ces renforts de troupes afin de parvenir à une désescalade". Mme Merkel et M. Macron ont "souligné leur soutien à l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine", ainsi que "la nécessité d'une mise en oeuvre intégrale des accords de Minsk des deux côtés", ajoute le communiqué, assurant que Paris et Berlin "poursuivraient leurs efforts dans le cadre du format Normandie", le dialogue quadripartie avec Kiev et Moscou. Depuis plusieurs semaines, les heurts se multiplient entre Kiev et les séparatistes prorusses du Donbass (est de l'Ukraine), tandis que des dizaines de milliers de soldats russes ont été déployés à proximité, laissant craindre une opération militaire d'ampleur.