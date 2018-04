Biathlon: le légendaire Bjoerndalen sur le point d'annoncer sa retraite (TV)

Légende du biathlon, le Norvégien Ole Einar Bjoerndalen, va annoncer ce mardi, à l'âge vénérable de 44 ans, son départ à la retraite, rapporte la chaîne norvégienne TV2.

Athlète le plus titré de l'histoire des Jeux olympiques d'hiver jusqu'à ce que sa compatriote Marit Bjoergen le dépossède de ce record à Pyeongchang, Bjoerndalen a convoqué une conférence de presse à 11H00 (09H00 GMT) à Simonstranda, à l'ouest d'Oslo.

Selon TV2 qui cite des sources anonymes, le "Patriarche" va y annoncer qu'il raccroche les skis et la carabine.

Au cours de sa très longue carrière, Bjoerndalen a remporté 13 récompenses olympiques (8 or, 4 argent, 1 bronze), six gros globes de cristal et 20 titres mondiaux.

Grosse désillusion pour lui, le "roi Ole" n'avait cependant pas été retenu dans la sélection norvégienne appelée à concourir en Corée du Sud en février, le privant de la possibilité de participer à ses septièmes JO.