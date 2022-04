Biden a parlé mercredi avec Zelensky de l'aide américaine à l'Ukraine

(Belga) Le président américain Joe Biden a appelé mercredi son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky pour "le tenir au courant du soutien continu des États-Unis" à son pays, a indiqué la Maison Blanche.

Le président ukrainien a pour sa part déclaré sur Twitter que les deux dirigeants avaient "discuté d'un nouveau plan d'aide militaire et potentiellement économique", mais également évoqué les "crimes de guerre" commis dans son pays et les sanctions prises par les Occidentaux contre la Russie. La conversation, qui a duré près d'une heure, a eu lieu alors que, selon le Pentagone, Washington s'apprête à annoncer une livraison massive de nouveaux équipements militaires. La presse américaine évoque des équipements lourds, que les États-Unis se refusaient jusqu'ici à livrer à l'Ukraine, d'une valeur cumulée de plusieurs centaines de millions de dollars. Les États-Unis ont fourni à l'Ukraine le plus gros de l'aide militaire internationale reçue par Kiev depuis l'automne, et cherchent maintenant à reconstituer leurs stocks d'armement, voire à anticiper des commandes d'équipements qui n'étaient pas prévues avant plusieurs années. Le montant total de l'aide donnée atteint 2,4 milliards de dollars. Selon une liste publiée la semaine dernière par la Maison Blanche, les États-Unis ont jusqu'ici fourni ou promis à l'Ukraine 1.400 systèmes anti-aériens Stinger, 5.000 missiles antichars Javelin, 7.000 armes antichars d'un autre modèle, plusieurs centaines de drones kamikazes Switchblade, 7.000 fusils d'assaut, 50 millions de balles et munitions diverses, 45.000 lots de gilets pare-balles et casques, des roquettes à guidage laser, des drones Puma, des radars anti-artillerie et anti-drones, des blindés légers, des systèmes de communication sécurisée et des protections anti-mines. (Belga)