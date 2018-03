Billy Monger, amputé des deux jambes, va faire son retour en sport auto

Billy Monger, pilote britannique de 18 ans amputé des deux jambes après un effroyable accident lors d'une course de Formule 4 en avril dernier à Donington, s'apprête déjà à faire son retour en course, en Formule 3 britannique.

Le jeune homme a annoncé mardi sur Twitter qu'il allait s'aligner au départ de la première course de la saison, ce week-end à Oulton Park, dans le nord-ouest de l'Angleterre.

Il pilotera une monoplace spécialement adaptée, dans laquelle il contrôlera l'accélérateur avec une palette située sur la gauche de son volant. Il peut en revanche freiner normalement avec une pédale en utilisant une de ses prothèses de jambe.

"Excité d'annoncer que je serai au départ sur la grille de la première course de Formule 3 britannique ce week-end", a-t-il écrit sur le réseau social. "Une course à la fois pour le moment mais j'espère pouvoir confirmer bientôt pour le reste de la saison".

Billy Monger a perdu ses deux jambes en avril dernier quand sa monoplace a heurté de plein fouet une autre voiture arrêtée en piste qu'il n'a pu éviter, durant une course de Formule 4 à Donington. Dans le choc, l'avant de sa monoplace avait été pulvérisé et il avait été très gravement blessé aux jambes.

Il avait dû être amputé et avait été plongé dans le coma durant trois jours.

Son histoire avait ému l'Angleterre et le monde du sport auto en général: les champions du monde de Formule 1 Lewis Hamilton, Jenson Button et Nico Rosberg ont notamment contribué financièrement à un fonds destiné à permettre à Billy Monger de poursuivre sa carrière en sport auto et qui a réuni près d'1 million d'euros.

Reprendre la compétition après un tel accident est rarissime, même si l'ancien pilote de F1 italien Alessandro Zanardi avait de nouveau piloté dans des championnats de voiture de tourisme après avoir lui aussi perdu ses jambes dans un accident en Indycar en 2001. L'Italien est également devenu plusieurs fois champion paralympique de cyclisme handisport.