Bono a retrouvé sa voix, U2 poursuit sa tournée

Bono, le chanteur vedette du groupe rock irlandais U2, a annoncé qu'il était "à nouveau en pleine possession de sa voix" pour le reste de sa tournée européenne après l'annulation d'un concert, interrompu après quelques chansons samedi soir à Berlin devant des milliers de spectateurs à cause d'une extinction de voix.

Dans un communiqué publié dimanche soir par son agent, Bono assure qu'il a retrouvé toute sa voix et que la tournée va se poursuivre comme prévu. Il a promis que le groupe reviendrait à Berlin à l'issue de sa tournée pour un nouveau concert le 13 novembre à l'intention de ceux privés de spectacle samedi. Lors du concert de samedi, le deuxième et dernier prévu d'affilée à Berlin, Bono avait paru éprouver des difficultés avec sa voix dès les premières chansons avant d'annoncer qu'il ne pouvait plus continuer. Alors que l'annulation surprise du concert avait jeté le doute sur la poursuite de la tournée de sept mois de U2, "Experience + Innocence", l'annonce du chanteur va soulager les fans en Europe déjà pourvus de leurs billets. Le prochain concert au programme est prévu à Cologne (Allemagne). Le groupe doit ensuite se rendre en France, au Portugal, en Espagne, au Danemark, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, en Grande-Bretagne et en Irlande.