Boris Johnson devrait rencontrer Macron et Merkel avant le G7

Boris Johnson devrait "probablement" venir à Paris la semaine prochaine rencontrer Emmanuel Macron, a indiqué à l'AFP une source diplomatique française, sans préciser de date. Une rencontre entre Boris Johnson et Angela Merkel à Berlin est également "prévue très prochainement", a déclaré vendredi le porte-parole de la chancelière. "La chancelière et le nouveau Premier ministre Boris Johnson se sont déjà parlé une fois au téléphone. Mais s'asseoir ensemble à une table pour discuter du Brexit et d'autres sujets européens (...) est bien sûr utile", a-t-il commenté. Le gouvernement de Boris Johnson se dit déterminé à quitter l'Union européenne le 31 octobre, qu'il ait réussi ou non à renégocier l'accord conclu avec l'UE. Fin juillet, Bruxelles avait rejeté sa demande de renégocier un nouvel accord de Brexit. Le président américain Donald Trump, qui affiche sa proximité avec le nouveau leader britannique, s'est déclaré jeudi optimiste quant à la conclusion d'un "fantastique et grand accord commercial avec le Royaume-Uni" après sa sortie de l'UE le 31 octobre. Tous se retrouveront le week-end prochain au G7 de Biarritz, dans le sud-ouest de la France, aux côtés de Donald Trump et des autres dirigeants membres du groupe. (Belga)