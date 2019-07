Boris Johnson et sa compagne emménagent à Downing Street

(Belga) Le nouveau Premier ministre britannique Boris Jonhson emménage lundi dans sa résidence de Downing Street à Londres, où il vivra avec sa compagne Carrie Symonds, a annoncé l'exécutif britannique.

"Le Premier ministre emménage officiellement aujourd'hui et, oui, sa partenaire y vivra", a déclaré à la presse un porte-parole du dirigeant conservateur de 55 ans, qui a pris le 24 juillet la succession de Theresa May. Carrie Symonds, 31 ans, spécialiste en communication, ne disposera d'aucun assistant payé sur des fonds publics, a assuré le porte-parole. Il s'agira du premier couple non marié à vivre à Downing Street, la résidence officielle des Premiers ministres britanniques. Comme d'autres dirigeants avant lui, Boris Johnson a décidé de s'installer au 11, Downing Street, un logement plus spacieux que l'appartement de deux chambres situé au numéro 10. Ce dernier sera occupé par Sajid Javid, ministre des Finances, et sa famille. Avant la prise de fonction de Boris, ses conseillers semblaient divisés au sujet de Carrie Symonds. Certains pensaient qu'elle pourrait jouer un rôle précieux auprès de lui, estimant qu'elle avait déjà contribué à améliorer son image. D'autres craignaient que sa présence ne mette en avant le passé de mari volage de Boris Johnson. Le mois dernier, une scène du ménage du couple au domicile de la jeune femme, dans le sud de Londres, avait aussi fait la Une des journaux britanniques. Mais les spéculations sur son rôle semblent s'être calmées depuis que Carrie Symonds est apparue devant le 10, Downing Street aux côtés de Boris Johnson, le jour de son investiture.