Boris Johnson, Jeremy Hunt, deux conservateurs prêts à un Brexit sans accord

Combinaison de photos d'archives de Boris Johnson (G) et Jeremy Hunt (D), les deux candidats finalistes à la succession de la Première ministre britannique Theresa May, à leur sortie du 10 Downing StTolga AKMEN

Boris Johnson et Jeremy Hunt, candidats à la succession de la Première ministre britannique Theresa May, veulent tous deux voir le Brexit aboutir, même au prix d'une sortie sans accord, à quelques nuances près. En dehors du Brexit, les deux conservateurs n'ont pas non plus tout à fait la même vision. Voici un petit résumé de leurs positions:

- Boris Johnson -

Age: 55 ans

Principales fonctions politiques: maire de Londres (2008-2016), ministre des Affaires étrangères (2016-2018)

En dehors de la politique: journaliste, rédacteur en chef de magazine, éditorialiste

Positions politiques:

Brexit: veut quitter l'UE le 31 octobre, avec ou sans accord de divorce, renégocier l'accord de divorce, ne pas payer la facture -de 39 milliards de livres selon les calculs britanniques- avant l'obtention d'un nouvel accord régissant les relations du Royaume-Uni avec l'Union européenne

Impôts: augmentation du seuil pour payer 40% d'impôts sur le revenu de 50.000 à 80.000 livres par an, baisses d'impôts pour les plus bas revenus

Dépenses: plus d'argent pour les salariés du secteur public, maintien de l'aide au développement au niveau de 0,7% du PIB britannique

Immigration: introduction d'un système à points sur l'exemple de l'Australie

Environnement: zéro émission carbone d'ici 2050

Infrastructure: remise à plat du projet de ligne à grande vitesse ferroviaire (HS2) entre Londres, Birmingham et Manchester, réserves sur la construction d'une troisième piste à l'aéroport londonien d'Heathrow, internet à haut débit pour tous les foyers britanniques d'ici 2025

Défense: ne soutiendrait pas une intervention militaire des Etats-Unis contre l'Iran

Santé: davantage de dépenses d'aide sociale, davantage d'argent pour le système de santé public

Education: augmentation du budget par enfant dans le primaire et secondaire

Sécurité: création de 20.000 postes de policiers d'ici 2022

Élections générales: pense que ce serait "la folie" de les organiser avant le Brexit

Campagne pour devenir Premier ministre:

Soutiens parmi les 313 députés conservateurs: 160

Style: grandiloquent, évasif, langage imagé

Aime mentionner: la baisse de la criminalité quand il était maire de Londres

Phrase fétiche: "Dégonfler les deux ballons du Brexit Party et du Lib Dem"

Nombre d'abonnés sur les médias sociaux: Twitter 630.000; Facebook 557.000; Instagram 45.500

A brandi: un hareng fumé

- Jeremy Hunt -

Age: 52 ans

Principales fonctions politiques: ministre de la Culture (2010-2012), ministre de la Santé (2012-2018), ministre des Affaires étrangères (2018-)

En dehors de la politique: entrepreneur

Positions politiques:

Brexit: veut renégocier l'accord de divorce, constituer une nouvelle équipe de négociateurs représentant toutes les sensibilités du Parti conservateur, publier un nouveau plan d'ici fin août, sortir sans accord si un nouveau deal semble impossible au 30 septembre, reporter le Brexit si un accord est en vue.

Impôts: baisse du taux d'imposition sur les entreprises de 19 à 12,5%, suppression des impôts pour 90% des entreprises de proximité, six milliards de livres alloués aux secteurs de la pêche et l'agriculture exportant vers l'Europe

Dépenses: construction d'1,5 million de logements, gratuité des licences TV pour les plus de 75 ans

Immigration: accès prioritaire pour les travailleurs qualifiés, abandon de l'objectif d'un solde migratoire de 100.000 personnes par an

Environnement: zéro émissions carbone d'ici 2050

Infrastructure: soutient le projet HS2, soutient l'extension de Heathrow

Défense: hausses des dépenses de 2 à 2,5% du PIB

Santé: augmentation des dépenses d'aide sociale

Education: suppression des frais d'université pour les entrepreneurs qui créent des emplois

Sécurité: augmentation du nombre de policiers

Elections générales: pense que les conservateurs se feraient "écraser" si elles étaient organisées avant le Brexit

Campagne pour devenir Premier ministre:

Soutiens parmi les 313 députés conservateurs: 77

Style: diplomate, voix douce, ton mesuré

Aime mentionner: qu'il a été entrepreneur

Phrase fétiche: "Je serai le premier Premier ministre à avoir été entrepreneur"

Abonnés sur les médias sociaux: Twitter 194.000; Facebook 15.000; Instagram 6.500

A brandi: une cannette de Irn-Bru (soda populaire en Ecosse)