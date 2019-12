Boris Johnson ne sera pas à Bruxelles, il sera représenté par Charles Michel

(Belga) Le Premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson, ne sera pas présent jeudi et vendredi au sommet européen qui rassemblera à Bruxelles les chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres de l'Union. Alors que des élections ont lieu jeudi au Royaume-Uni, et que cet Etat doit en principe quitter l'UE d'ici à fin janvier, le résident du 10 Downing Street ne fera pas le déplacement.

Dans ce cas, il peut demander à un autre membre du Conseil européen de le "représenter" au sommet, ce qu'il a fait en confiant cette tâche à Chales Michel, tout frais président de cette instance, a-t-on appris mercredi. Cela veut dire que l'ex-Premier ministre belge aura le pouvoir d'approuver, au nom du Royaume-Uni, les conclusions qui seront proposées. Cela ne devrait être qu'une formalité, la position britannique étant connue sur tous les dossiers qui seront abordés. (Belga)