Boris Johnson se rend en Irlande du Nord, engluée dans la crise

Boris Johnson est attendu lundi en Irlande du Nord pour tenter de débloquer les institutions locales, paralysées sur fond de tensions grandissantes entre Belfast, Londres et Bruxelles concernant les dispositions post-Brexit dans cette province britannique.

Dix jours après la victoire historique des républicains du Sinn Fein lors d'élections locales, les institutions nord-irlandaises sont à l'arrêt, les unionistes du DUP ayant refusé de participer à l'exécutif pourtant censé être partagé en vertu de l'accord de paix de 1998 qui a mis fin à trois décennies de conflit. Les unionistes, viscéralement attachés à l'union avec la Grande-Bretagne, entendent ainsi protester contre les dispositions du protocole nord-irlandais - l'accord signé entre Londres et Bruxelles pour répondre à la délicate question de la frontière entre l'Irlande du Nord britannique et la République d'Irlande européenne après le Brexit - qui menacent selon eux la place de la province au sein du Royaume-Uni. Selon un communiqué de Downing Street dimanche, le Premier ministre britannique va envoyer à Belfast un "message clair" aux différentes formations politiques dans la province, à savoir que "tout changement au protocole doit aboutir à la réunion de tous les partis pour former un exécutif et une Assemblée locale". L'Assemblée nouvellement élue s'est réunie vendredi pour la première fois depuis que le Sinn Fein, partisan de la réunification avec la République d'Irlande, a fini en tête aux élections locales du 5 mai, une première en plus de cent ans d'histoire de la province. Mais le DUP a refusé d'en désigner un président, bloquant l'Assemblée. Appelée à devenir la nouvelle Première ministre de la province, la vice-présidente du Sinn Fein Michelle O'Neill a accusé le DUP de retenir "la société en otage pour le Brexit dur qu'ils ont apporté avec leurs amis" du parti conservateur de Boris Johnson.