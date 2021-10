Boris Johnson veut "reconstruire en mieux" après le Brexit

(Belga) Le Premier ministre britannique Boris Johnson a dit samedi sa détermination à "reconstruire en mieux" après le Brexit, malgré une crise des approvisionnements au Royaume-Uni exacerbée par la sortie du pays de l'Union européenne.

"Nous n'avons pas enduré le Covid pour revenir à la situation qui prévalait avant", a déclaré le dirigeant avant le début, dimanche, de la conférence annuelle de son Parti conservateur à Manchester (nord-ouest de l'Angleterre). Soulignant que son gouvernement avait tenu sa promesse de campagne en réalisant le Brexit et qu'il avait vacciné massivement contre le Covid-19, il a assuré vouloir prendre des "décisions audacieuses" pour répondre aux priorités des Britanniques, comme l'emploi, la sécurité et le changement climatique. "Tout ceci montre que nous tenons parole, et il est maintenant temps d'aller plus loin, non seulement pour se remettre mais aussi reconstruire en mieux", a-t-il ajouté. Prévue de dimanche à mercredi, la grande conférence annuelle des tories, la première en personne depuis deux ans en raison du coronavirus, représente une occasion pour le leader conservateur de s'exprimer devant ses troupes. Son discours est prévu mercredi. Arrivé au pouvoir en juillet 2019, vainqueur des élections générales organisées quelques mois plus tard sur la promesse de "réaliser le Brexit", M. Johnson, 57 ans, doit à présent convaincre les Britanniques des bienfaits de la sortie de l'UE qu'il a tant vantés. Il est actuellement confronté à de multiples crises, comme la hausse du prix du gaz et des pénuries dans les supermarchés et les stations-services dues à un manque de chauffeurs routiers. Il attribue cette situation à la reprise sur les chapeaux de roue de l'économie mondiale après la pandémie, et à une demande exceptionnelle causée par des achats de panique dans les stations essence. Mais les conséquences de la pandémie sont aussi aggravées par le Brexit. Pour tenter de remédier au manque de chauffeurs routiers et de personnel dans les élevages de volailles, et face à la menace de rayons vides à Noël, le gouvernement a assoupli temporairement sa politique d'immigration pour accorder jusqu'à 10.500 visas de travail provisoires. Il a aussi annoncé vendredi qu'environ 200 militaires seraient déployés dès lundi pour approvisionner les stations-services, devant lesquelles de longues files d'attente se forment depuis deux semaines. Un responsable de la Petrol Retailers Association (PRA), Brian Madderson, a indiqué samedi sur la BBC que les pénuries de carburants restaient "vraiment très problématiques" à Londres et dans le sud-est de l'Angleterre. (Belga)