Bosnie : la situation est "plus préoccupante que jamais", dit Borrell

La situation politique en Bosnie est "plus préoccupante que jamais", au moment où les visées sécessionnistes de l'entité serbe font craindre un retour aux années noires du conflit intercommunautaire, a déclaré dimanche le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

"La situation en Bosnie est plus préoccupante que jamais, ça n'a jamais été facile mais maintenant les tendances centrifuges sont vraiment très préoccupantes", s'est inquiété M. Borrell dans une intervention à la Conférence de Munich sur la sécurité. Ces derniers mois, les tensions ont augmenté dans ce pays constitué de deux entités - la République Srpska (RS, serbe) et une fédération croato-musulmane - unies par un état central, avec la multiplication des menaces sécessionnistes du leader politique de la RS, Milorad Dodik. Le chef de la diplomatie de l'UE en a appelé "à la responsabilité des leaders politiques de la Bosnie pour éviter l'éclatement du pays", les exhortant à "mener à bien les réformes constitutionnelles et électorales nécessaires. "Nous n'accepterons pas l'éclatement et la désintégration de la Bosnie", a assuré M. Borrell alors que ces développements inquiétants doivent être à l'ordre du jour d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE lundi. Milorad Dodik, l'élu serbe à la présidence tripartite du pays, a multiplié ces derniers mois les discours séparatistes, donnant l'impression de vouloir quitter les institutions centrales de ce pays des Balkans le plus vite possible.