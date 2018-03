Brexit: aucune des deux parties n'aura exactement ce qu'elle veut, pour May

(Belga) La Première ministre britannique Theresa May a reconnu vendredi qu'"aucun de nous n'aura exactement ce qu'il veut" dans les négociations sur les modalités de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Dans un discours prononcé à Londres pour définir sa vision de la future relation commerciale avec l'UE elle a aussi affirmé que son pays n'accepterait ni le modèle canadien, ni le modèle norvégien de relation avec l'UE. Elle a néanmoins assuré vouloir d'un accord commercial avec les Européens. La Première ministre a également promis qu'il n'y aurait pas de frontière dure ("hard border") entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, misant sur la technologie pour permettre de restreindre la liberté de circulation des citoyens sans rétablir une frontière physique. Elle n'a cependant pas élaboré plus avant sur la mise en oeuvre concrète de ce système. Mme May a dit espérer une "relation sans frictions" avec l'Union européenne. Pour cette raison, les Britanniques veilleront à garder des standards régulatoires aussi élevés que possible, et examineront comment rester dans certaines agences européennes, notamment celles dédiées aux produits chimiques, aux médicaments ou à l'industrie aérospatiale, a indiqué la Première ministre. (Belga)