Brexit: ça y est, les 27 pays de l'Union ont approuvé l'accord de divorce

Les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne ont approuvé dimanche l'accord de divorce avec le Royaume-Uni ainsi que la déclaration ébauchant la relation post-Brexit avec ce pays, le premier à claquer la porte du projet européen.



"Le Conseil européen approuve l'accord de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique", écrivent les 27 dans les conclusions du sommet, ajoutant vouloir instaurer la relation "la plus proche possible" avec Londres après le Brexit.

L'accord "est le meilleur accord possible compte tenu des circonstances", a estimé le Premier ministre Charles Michel, à son arrivée à un sommet des Vingt-sept à Bruxelles.