Brexit - Charles Michel rencontrera Boris Johnson ce lundi

Le Premier ministre belge Charles Michel et son homologue britannique Boris Johnson auront un entretien ce lundi à New York, en marge de l'assemblée générale des Nations unies qui se tient cette semaine à New York, a-t-on appris dimanche soir.

Le rendez-vous, confirmé en dernière minute, ne devrait livrer aucun commentaire public des deux hommes, alors que les négociateurs européens et britanniques du Brexit étudient à Bruxelles des documents britanniques concernant le "backstop", la clause de sauvegarde pour la question de la frontière irlandaise. La rencontre est actuellement programmée à 10h45 (16h45 heure belge). Boris Johnson affirme que le Brexit aura lieu quoi qu'il arrive à l'échéance actuellement programmée, soit le 31 octobre. M. Michel, quant à lui, doit prendre la présidence du Conseil européen le 1er décembre prochain.