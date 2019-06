Brexit - GB: Boris Johnson et Jeremy Hunt en finale pour succéder à Theresa May

(Belga) L'ancien ministre des Affaires étrangères Boris Johnson et son successeur Jeremy Hunt ont été choisis jeudi soir par les députés conservateurs britanniques pour concourir dans l'ultime étape de la course à la succession de la Première ministre Theresa May.

Boris Johnson fait figure de grand favori et a recueilli 160 votes, annonce la presse britannique. Jeremy Hunt a obtenu 77 votes, soit deux de plus que les 75 pour le ministre de l'Environnement Michael Gove, qui est éliminé. (Belga)