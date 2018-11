Brexit - Geert Bourgeois en appelle "au sens des responsabilités" des Britanniques

(Belga) Le ministre-président flamand Geert Bourgeois espère que le Parlement britannique approuvera l'accord sur le Brexit, en appelant à son "sens des responsabilités", a-t-il dit mercredi matin dans l'émission De Ochtend sur Radio 1 (VRT).

La Première ministre britannique Theresa May doit présenter, mercredi après-midi, "l'accord technique" conclu avec les négociateurs européens, un texte pour lequel le parlement doit donner son feu vert. Or, les premières réactions du Labour, des leaders conservateurs et du parti nord-irlandais DUP sont loin d'être positives. "La situation est très, très précaire", a souligné Geert Bourgeois. "C'est un moment tellement important pour le bien-être des Britanniques mais aussi pour le nôtre, pour nos PME et les 16.000 emplois qui y sont liés", a-t-il ajouté. On en sait peu, pour l'instant, sur le contenu du projet d'accord de divorce, conclu entre Londres et Bruxelles après d'âpres négociations. Côté britannique, la Première ministre Theresa May a convoqué ses ministres mercredi à 14h00 locale (15h00 HB) pour examiner le texte. (Belga)