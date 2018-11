Brexit - "Il est temps que chacun prenne ses responsabilités"

(Belga) Le moment est venu que "chacun prenne ses responsabilités", a déclaré dimanche le négociateur en chef de l'UE sur le Brexit, Michel Barnier, à son arrivée à un sommet extraordinaire des dirigeants des 27 destiné à approuver l'accord de retrait du Royaume-Uni du bloc européen.

"Tout au long de cette négociation complexe, j'ai travaillé avec mon équipe pour atteindre un accord permettant d'organiser le retrait du Royaume-Uni de l'UE de manière ordonnée. Nous avons réussi grâce à l'unité affichée par les 27 et le soutien du Parlement européen", a commenté M. Barnier, avant d'appeler toutes les parties à prendre leurs responsabilités. D'après lui, l'approbation de l'accord de retrait est nécessaire pour faire grandir la confiance entre les Européens et les Britanniques dans la perspective de négociations sur leurs relations futures. "Nous resterons partenaires et amis avec le Royaume-Uni", a-t-il insisté. "C'est un jour triste", a commenté de son côté le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. "Voir un Etat quitter l'Union, que ce soit le Royaume-Uni ou un autre, n'est pas un moment de jubilation, mais une tragédie". Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE donneront leur feu vert à l'accord sur le Brexit pendant le sommet. Ce texte, négocié pendant près d'un an et demi, devra ensuite passer les écueils des parlements européen et britannique, avant son entrée en vigueur le 29 mars 2019. Si l'hémicycle européen devrait logiquement soutenir l'accord, le sort qu'il connaîtra à la chambre des Communes est beaucoup plus incertain. La Première ministre britannique Theresa May ne dispose vraisemblablement pas pour l'heure de la majorité nécessaire pour le faire passer. (Belga)