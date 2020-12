Brexit: il sera bientôt interdit de franchir la frontière avec... un sandwich jambon-fromage

Il ne sera plus possible de croquer un sandwich jambon-fromage en pénétrant dans l'Union européenne en provenance du Royaume-Uni quand ce pays aura définitivement quitté le giron européen le 1er janvier, a prévenu le gouvernement britannique.



"A partir du 1er janvier 2021, vous ne pourrez plus introduire dans l'UE des produits d'origine animale contenant de la viande ou un produit laitier (par exemple un sandwich jambon-fromage)", a détaillé l'exécutif sur son site internet cette semaine.

Cette interdiction d'importer certains produits animaux au sein de l'Union européenne risque d'affecter en premier lieu les chauffeurs de poids lourds effectuant de fréquents trajets entre les deux zones. Elle vise à éviter l'introduction de maladies animales infectieuses car ces produits sont susceptibles de véhiculer des agents pathogènes. Outre la viande et le lait, tous les produits à base de viande ou de lait sont concernés, comme le pâté, le saucisson, le beurre ou le yaourt.

Des quantités limitées

Des exceptions sont toutefois prévues pour le lait en poudre et les aliments pour nourrissons, le miel, les escargots ainsi que pour les aliments spéciaux pour animaux familiers requis pour des raisons médicales, en quantité limitée (jusqu'à 2 kilogrammes par personne). Les produits de la pêche (frais ou préparés) sont eux autorisés jusqu'à 20 kilos par personne, tandis que les pâtisseries, biscuits et bonbons sont exemptés.

"Tous les produits animaux non conformes à ces règles doivent être remis à l'arrivée dans l'UE en vue de leur élimination officielle", sous peine d'amende ou de poursuites pénales, selon le règlement européen.

Après être sorti de l'Union européenne le 31 janvier, le Royaume-Uni quittera le soir du 31 décembre l'union douanière et le marché unique européen, à l'issue d'une période de transition durant laquelle les règles européennes ont continué de s'appliquer.

Londres et Bruxelles sont engagés dans d'ultimes et difficiles négociations pour tenter de trouver un accord sur leur relation post-Brexit avant cette date fatidique, mais celles-ci buttent notamment sur la pêche.

