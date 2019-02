Brexit - Jeremy Corbyn soutiendra le projet de May si le pays rejoint l'union douanière

(Belga) Le leader des travaillistes Jeremy Corbyn acceptera le deal de Theresa May si le pays entre dans l'union douanière, ressort-il d'une lettre de l'intéressé à la Première ministre britannique dévoilée mercredi soir.

Dans cette lettre, Corbyn détaille cinq engagements contraignants qu'il demande à May d'accepter en échange de l'adhésion travailliste. Parmi ces demandes, une "union douanière permanente et globale pour le Royaume-Uni". "Nous pensons que l'union douanière est nécessaire pour fournir le commerce sans frictions dont nos entreprises, travailleurs et consommateurs ont besoin, et c'est la seule manière viable de garantir qu'il n'y ait pas de frontière dure en Irlande", a écrit Jeremy Corbyn. L'offre du travailliste vise à obtenir un lien plus étroit entre le Royaume-Uni et l'Union européenne après le Brexit que ce que ne le prévoit le plan de May. Mais elle risque d'attirer les foudres de l'arrière-ban du parti de gauche, qui espère pouvoir mener un second référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. (Belga)