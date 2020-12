Brexit: l'unité des 27 "est et restera" essentielle

(Belga) "Pour nos citoyens et nos entreprises, un accord complet avec notre voisin, ami et allié est le meilleur résultat", écrit dans un communiqué jeudi le président du Conseil européen Charles Michel, alors que Londres et Bruxelles viennent de conclure un accord sur le Brexit en cette veille de Noël.

"Ces dernières années, l'UE a montré son unité et sa détermination dans les négociations avec le Royaume-Uni. Nous continuerons à maintenir cette unité", ajoute-t-il. "Ces négociations ont été ardues mais sont terminées. Le Conseil et le Parlement européen vont maintenant analyser cet accord avant de donner leur feu vert", précise Charles Michel. (Belga)