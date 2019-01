Brexit - Le ministre-président flamand Geert Bourgeois plaide pour un report du Brexit

(Belga) Le ministre-président flamand Geert Bourgeois plaide pour un report de la date de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, prévue le 29 mars. Afin d'éviter le chaos, il convient de donner plus de temps à la négociation, a-t-il estimé, peu après le rejet par le parlement britannique de l'accord de retrait négocié entre le gouvernement de Theresa May et les Européens.

L'article 50 du Traité sur l'UE permet de modifier le délai de sortie des Britanniques de l'UE, a rappelé M. Bourgeois. Une telle décision devrait toutefois être prise à l'unanimité des 28 Etats membres. (Belga)